السعودية تسجل 643 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، فيما تم تسجيل 903 حالات تعافٍ إضافية، و27 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة السعودية إن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 325.050 حالة، من بينها 18.974 حالة نشطة، منها 1343 حالة حرجة.
وتابعت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 301.836 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4240 حالة وفاة.
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