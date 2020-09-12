القوات البحرية المغربية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 168 شخصا

أفاد مصدر عسكري بأن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية المغربية تمكنوا، من اعتراض مجموعة من القوارب السريعة والدراجات النارية المائية (جيت سكي)، وعلى متنها 168 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير مشروعة ، جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء .
وأضاف المصدر أنه تم نقل الأشخاص المضبوطين لعدد من الموانئ المغربية وتسليمهم للسلطات المختصة، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة على متن قوارب البحرية الملكية المغربية .
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