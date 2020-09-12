أول تعليق من رئيس وزراء بريطانيا على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإعلان عن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

وقال جونسون، في تغريدة على "تويتر": "نرحب بقرار البحرين وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. نأمل أن تتبعهم دول أخرى للمساعدة في إرساء السلام في الشرق الأوسط".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب: "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر": "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".