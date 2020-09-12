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أول تعليق من رئيس وزراء بريطانيا على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

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رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإعلان عن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

وقال جونسون، في تغريدة على "تويتر": "نرحب بقرار البحرين وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. نأمل أن تتبعهم دول أخرى للمساعدة في إرساء السلام في الشرق الأوسط".

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 وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب: "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر": "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".

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