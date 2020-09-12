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إسرائيل تعمل على فتح سفارة لها في البحرين قريبا

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تعمل على فتح سفارة لها في البحرين قريبا.

 

وأضاف المسئول للقناة 12 العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن.

 

يشار إلى أن إسرائيل والبحرين توصلتا إلى اتفاق سلام كامل لإقامة علاقات دبلوماسية وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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