زعيم كوريا الشمالية يعدم 5 مسؤولين حكوميين رميًا بالرصاص

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية"، اليوم السبت، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أعدم 5 مسؤولين حكوميين، رميا بالرصاص.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن الموظفين أعدموا في 30 يوليو، بعد انتقادهم السياسات الاقتصادية للدولة التي يفرضها الزعيم كيم جونج أون.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمر بتنفيذ عملية إعدام لأحد الجنرالات أخيراً، عن طريق إلقاءه في حوض مليء بأسماك "البيرانا" الشرسة.

وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن الجنرال، الذي لم يُذكر اسمه، اتُّهم بالتخطيط لانقلاب، لكنه انتهى به المطاف باعتباره الضحية الأخيرة لأحدث طرق تنفيذ عمليات الإعدام في بيونج يانج.

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ولفت التقرير إلى أنه تم تقطيع ذراعي الضحية بالسكاكين قبل إلقائه في الحوض.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان الجنرال التهمه السمك المفترس، أم مات متأثراً بجراحه أو غرقاً، بحسب التقرير.

وحسبما جاء في التقرير، استلهم الزعيم الكوري الشمالي فكرة الإعدام من فيلم جيمس بوند لعام 1977 "The Spy Who Loved Me"، الذي يظهر عملية قتل شخصيات من خلال رميها في حوض سمك مليء بأسماك القرش.