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مقتل 12 مسلحًا من طالبان فى ضربات جوية شمال أفغانستان

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عبير العدوى 2020-09-12 15:11 0 تبليغ

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قتل 12 مسلحًا جراء قصف استهدف تجمعًا لحركة طالبان فى مدينة طالقان التابعة لمقاطعة تخار شمال أفغانستان، اليوم السبت، حسبما أعلن المتحدث باسم المقاطعة محمد جواد هاجرى. 

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال هاجرى إنه "بناء على معلومات استخباراتية، استهدفت طائرات مقاتلة تجمعًا لمسلحى حركة طالبان فى منطقة تشانزاى خارج مدينة طالقان صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 12 مسلحًا على الفور، وإصابة خمسة آخرين".

واستطرد المتحدث، أن الضربات الجوية وقعت بعد أن هاجم مسلحو حركة طالبان فريق دورية تابع للشرطة فى المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

وحتى الآن لم تعلق حركة طالبان على هذا الهجوم الذى وقع تزامنًا مع انعقاد الجولة الأولى من المحادثات بين وفد الحكومة الأفغانية ووفد طالبان فى الدوحة، اليوم السبت، لإيجاد تسوية تفاوضية للأزمة الأفغانية. 

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