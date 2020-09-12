ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال هاجرى إنه "بناء على معلومات استخباراتية، استهدفت طائرات مقاتلة تجمعًا لمسلحى حركة طالبان فى منطقة تشانزاى خارج مدينة طالقان صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 12 مسلحًا على الفور، وإصابة خمسة آخرين".
واستطرد المتحدث، أن الضربات الجوية وقعت بعد أن هاجم مسلحو حركة طالبان فريق دورية تابع للشرطة فى المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.
وحتى الآن لم تعلق حركة طالبان على هذا الهجوم الذى وقع تزامنًا مع انعقاد الجولة الأولى من المحادثات بين وفد الحكومة الأفغانية ووفد طالبان فى الدوحة، اليوم السبت، لإيجاد تسوية تفاوضية للأزمة الأفغانية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل 12 مسلحًا من طالبان فى ضربات جوية شمال أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.