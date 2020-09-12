واشنطن تدرس سحب قاعدة أنجرليك من تركيا واستبدالها بـ سودا اليونانية

كشف السيناتور الأمريكى رون جونسون، عن استعدادات تجرى فى الولايات المتحدة حاليًا للانسحاب من قاعدة "إنجرليك" فى تركيا، لافتًا إلى أن قاعدة أمريكية بخليج سودا اليونانى قد تكون البديل المحتمل للقاعدة التركية.





ووفقًا لصحيفة "واشنطن إكزامينر"، قال السيناتور الجمهورى عن ولاية ويسكونسن، إن السياسات المقلقة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان دفعت مسؤولى الولايات المتحدة لتكثيف تجهيزاتهم للانسحاب من قاعدة "إنجرليك" الجوية فى تركيا.

ويؤكد جونسون الذى يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لأوروبا فى مجلس الشيوخ الأمريكى: "لا نعلم ما سيحدث لإنجيرليك. نأمل فى الأفضل، لكن علينا التخطيط للأسوأ".

وكشفت الصحيفة الأمريكية عن أن أردوغان هدد وصول الأمريكيين إلى القاعدة، التى تضم عشرات الأسلحة النووية الأمريكية، عدة مرات منذ محاولة الانقلاب المزعوم فى تركيا عام 2016، لافتة إلى أن الانسحاب الأمريكى من القاعدة سيكون بمثابة مؤشر ها على تحول كبير فى ميزان الثقة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وقال جونسون: "نريد الحفاظ على وجودنا الكامل وتعاوننا مع تركيا. لا أعتقد أننا نريد القيام بهذا التحول الاستراتيجى، لكن سيتعين علينا إعادة النظر فى حقيقة الوضع إذ أن المسار الذى يسير عليه أردوغان ليس جيدًا".

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وأضاف: "إنه لمن المؤسف حقا المسار الذى يوجه أردوغان تركيا نحوه.. إنه لأمر مقلق ومزعج للغاية، وهو أحد الأسباب التى تجعلنا بالتأكيد نعمل على زيادة وتحسين تعاوننا العسكرى مع اليونان.. زيادة وجودنا بخليج سودا، لأن وجودنا، بأمانة شديدة، فى تركيا مهدد بالتأكيد".

ويتصاعد التوتر مع تركيا، عضو الناتو، من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى خلال الآونة الأخيرة، بسبب إصرار أردوغان على التنقيب غير المشروع عن النفط قبالة قبرص واليونان، ما ينذر بإندلاع نزاعات مسلحة على الحدود البحرية.

وفيما يتعلق بمسألة قاعدة إنجرليك الجوية، قال جونسون: "نحن بالفعل نفكر فى اليونان كبديل"، وتحتفظ البحرية الأمريكية بقاعدة بخليج سودا على جزيرة كريت اليونانية، وتتزايد أهمية الموقع إلى جانب تصاعد التوترات بين واشنطن وأنقرة