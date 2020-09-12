الشرطة البريطانية تحبط محاولة تفجير شمال لندن وتعتقل المشتبه به

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم، السبت، رجلا للاشتباه بمحاولته إحداث تفجير من خلال طرد في شمال لندن.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد الماضي، مقتل شخص واحد وإصابة 7 آخرين، منهم اثنان في حالة خطيرة جراء عدد من حوادث الطعن وقعت ليلا بوسط مدينة برمنجهام.

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية: "لا توجد دلائل على أن الحادث إرهابي أو أنه مرتبط بالعصابات، وأنه يجري التعامل معه كجريمة قتل، مشيرا إلى أنه يجري البحث حاليا عن مشتبه واحد".