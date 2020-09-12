أردوغان يهدد الرئيس الفرنسي: انتظر المزيد من المشاكل معي شخصيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون سيكون لديه المزيد من المشاكل معه شخصيا. وأكد الإعلام التركي إن أردوغان قال "سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا".

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