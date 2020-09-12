فى جامعة سويدية.. موريتاني يحصد جائزة البحث العلمي الأكثر تأثيرا على المجتمع

فاز الباحث والأستاذ الجامعي مرب بنيوگ وفريقه في جامعة شالمر للتكنولوجيا في السويد بـ"جائزة البحث العلمي الأكثر تأثيرا على المجتمع " عن عملهم في تطوير برنامج كمبيوتر لمحاكاة عملية نقل الكتلة في المواد المسامية اللينة.
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وقالت الجامعة السويدية إن البرنامج يأتي ثمرة تعاون باحثين من أقسام الرياضيات و الكيمياء والفيزياء.
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ووفقا لما نشرته وكالة الاخبار الموريتانية فإن الباحث الموريتاني مرب بنيوگ حاصل على ماستر في الرياضيات المطبقة من جامعة باريس دوفين وحاصل على دكتوراه في الرياضيات المطبقة على الهندسة المدنية من المعهد الوطني متعدد التقنيات في لورين في فرنسا و يشغل حاليا منصب أستاذ رياضيات محاضر في جامعة نواكشوط العصرية.
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