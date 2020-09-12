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مقتل شخصين في تحطم طائرة قرب مطار لوس أنجلوس

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تحطمت طائرة تابعة لشركة Navion ذات محرك واحد، بعد سقوطها على موقف للسيارات بالقرب من مطار في لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة، إن الحادث وقع بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء السبت بتوقيت موسكو).

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الطائرة أقلعت من مطار "فان نويس"، متوجهة إلى مقاطعة سانتا باربرا.

وبعد سقوط الطائرة، تحطمت واشتعلت النيران فيها، وتوفي شخصان على الفور نتيجة الحادث.

ويشارك ممثلو إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB)، بالتحقيق في الحادث.

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