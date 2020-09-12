ووفقًا لوسائل إعلام صومالية، قال مسؤولون أمنيون فى كينيا إن "جميع القتلى والجرحى جراء التفجير من عناصر حركة الشباب الإرهابية قرب المنطقة الحدودية بين الصومال وكينيا".
واوضح المسؤولون أن "انفجار اللغم وقع خلال إجراء المتطرفين عملية زرع اللغم لإلحاق الضرر بالمدنيين"، وأن ميليشيات الشباب الإرهابية أخلت المسلحين الذين أصيبوا خلال الانفجار من المنطقة.
كما لفت مسؤولو كينيا إلى عدم سقوط ضحايا فى صفوف السكان المحليين، خاصة القريبين من موقع الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل 3 من مسلحى الشباب الإرهابية أثناء زراعة لغم أرضى شرق كينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.