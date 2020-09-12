مقتل 3 من مسلحى الشباب الإرهابية أثناء زراعة لغم أرضى شرق كينيا

ووفقًا لوسائل إعلام صومالية، قال مسؤولون أمنيون فى كينيا إن "جميع القتلى والجرحى جراء التفجير من عناصر حركة الشباب الإرهابية قرب المنطقة الحدودية بين الصومال وكينيا".

واوضح المسؤولون أن "انفجار اللغم وقع خلال إجراء المتطرفين عملية زرع اللغم لإلحاق الضرر بالمدنيين"، وأن ميليشيات الشباب الإرهابية أخلت المسلحين الذين أصيبوا خلال الانفجار من المنطقة.

كما لفت مسؤولو كينيا إلى عدم سقوط ضحايا فى صفوف السكان المحليين، خاصة القريبين من موقع الانفجار.