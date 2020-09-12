فيديو .. السترات الصفراء تعود مجددا للتظاهر فى فرنسا

ومن بين المنادين بالتظاهر جيروم رودريجيس، الذى دعا إلى "العصيان المدنى" فيما يتعلق ببعض التدابير الحكومية عبر فيديو مباشر على موقع "فيسبوك" تابعه حوالى 150 ألف شخص.

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ويتوقع أن يشارك فى مظاهرات باريس حوالى 5 آلاف شخص، وتعتقد الهيئات الأمنية أنه سيتخللها أعمال شغب داعية إلى التزام الاحتجاج سلميا.

تعود هذه الاحتجاجات فى عدة جهات من فرنسا، من بينها باريس ومرسيليا وليون وبوردو ونيس ونانت، فى ظل أوضاع صحية هشة وظروف اقتصادية صعبة وتشديد تدابير مكافحة الوباء وفى أجواء تململ اجتماعى حاد.