نائب تركى : ديوننا زادت 500 مليار ليرة فى عام‎ واحد مع أردوغان

شن المعارض التركى البارز أنجين أوزكوتش، هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية التى لحقت بتركيا، محذرًا من أن الدين العام للدولة زاد بمقدار 500 مليار ليرة خلال عام واحد.





وبحسب التصريحات التى نشرتها صحيفة "جمهورييت"، قال أوزكوتش، وهو نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهورى، إن "إجمالى الدين الخارجى لتركيا كان 129.6 مليار دولار، ووصل اليوم إلى 430 مليار دولار، وزادت الديون بمقدار 500 مليار ليرة خلال عام واحد فقط".

وأوضح أن "ديون الأتراك المستحقة للبنوك تبلغ 738 مليار ليرة، وزادت هذه الديون بمقدار 200 مليار ليرة خلال العام الأخير"، متسائلاً: "هل هذا الكم الهائل من الديون يشير إلى رفاهية العيش؟ بالطبع لا، فالأوضاع كارثية".

وأشار إلى أن "النظام الحاكم، وفى مقدمته أردوغان، وصهره براءت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية، يرسم صورًا للحالة الاقتصادية للبلاد مغايرة تمامًا لما هى عليه فى أرض الواقع".

وتحدى أوزكوتش نظام أردوغان، قائلاً: "إذا كانت لديهم الجرأة لتكذيب هذه الأرقام التى أعلن عنها، فليأتوا إلى الميدان كل بما لديه، فلقد دأبنا على تصحيح أكاذيبهم بما لدينا من حقائق، وهم يعرفون ذلك جيدًا".

ويتفاقم انهيار الاقتصاد التركى على نحو ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، حيث فقدت الليرة المتهاوية من الأساس نحو 26% من قيمتها خلال العام الجارى 2020 وحده، لتصبح بذلك أسوأ عملات العالم أداءًا، ووصل سعر الدولار إلى 7.9461 ليرة.