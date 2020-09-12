الارشيف / أخبار عالمية

الصحة السعودية تزف بشري سارة لمصابي كورونا في المملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت وزارة الصحة عن بشري سارة لكل مصابي فيروس المستجد داخل المملكة، معلنة عن اقتراب نسبة المتعافين من كوفيد 19 داخل البلاد من 93٪.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم أن عدد المتعافين من فيروس كورونا تجاوز 301836 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 325050 حالة.

وبيًنت الوزارة السعودية انه تم تسجيل 903 حالة شفاء جديدة من فيروس (كوفيد-19)، بينما سجلت الفرق المعنية بمتابعة الجائحة في المملكة  إصابة 643 جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية..

وأفادت الصحة السعودية ان إجمالي عدد الإصابات في المملكة ارتقع لــ 325050 حالة بينها 18974 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1343 حالة حرجة. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصحة السعودية تزف بشري سارة لمصابي كورونا في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا