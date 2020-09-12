"حزب الله" يرد على معاقبة الولايات المتحدة وزيرين لبنانيين سابقين

دوت الخليج :- اعتبر "حزب الله" اللبناني أن سياسة العقوبات الأمريكية، التي استهدفت وزيرين سابقين في لبنان، لن تتمكن من تحقيق أهدافها، مؤكدا أن هذا "القرار الجائر" يعتبر "وسام شرف للصديقين".

وقال "حزب الله"، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "في الجانب المعنوي إننا نرى أن هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل ‏من تتهمه الإدارة الأمريكية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة".

وشدد "حزب الله": "الإدارة الأمريكية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي ‏الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحق لها أساسا أن تصنف الشرفاء ‏والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدان ومرفوض".

واعتبر البيان أن "سياسة العقوبات الأمريكية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى ‏إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسكا بقرارهم ‏الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة".

وأضاف "حزب الله": "المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل ‏وعن رئيس تيار المردة تؤكد هذه الحقيقة".

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وتابع: "إننا في حزب الله نؤكد تضامننا مع الأخوين العزيزين ووقوفنا إلى جانبهم ونحيي موقفهما الثابت ‏والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته وكرامته".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة، يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل.

واتهمت الخزانة الأمريكية كلا من فنيانوس وخليل بتقديم دعم مادي ومالي لـ"حزب الله" الذي تعتبره واشنطن تنظيما إرهابيا.

المصدر: "المنار" + وكالات