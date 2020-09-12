اسهل طرق عمل الخيار المخلل في المنزل وبدون مجهود.

طريقة عمل مخلل الخيار، يعتبر مخلل الخيار من أكثر الأطباق الجانبية المشهورة والمفضلة للأشخاص العاشقين لتناول الموالح ويتم تقديم هذا الطبق بجانب الأطباق الرئيسية ومن الممكن أن يتم إضافته كمكون أساسي في الشطائر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير مخلل الخيار.

طريقة عمل الخيار المخلل

المكونات:

• نصف كيلو من الخيار.

• أربعة فصوص من الثوم.

• كأس من المياه.

• ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

• ورقة غار مجففة.

• ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر أو بذور الشبت المجففة.

• نصف ملعقة من رقائق الفلفل الأحمر.

• كأس من الخل الطبيعي وعلى سبيل خل التفاح الطبيعي ويتم اختيار أعلى نوع من أنواع الخل.

خطوات التحضير:

1. القيام بإحضار مرطبان.

2. القيام بغسل الخيار بطريقة جيدة ويتم فركه تحت المياه الباردة للتأكد وبشكل نهائي من إزالة جميع أنواع الأتربة.

3. القيام بإزالة الأجزاء المتبقية من الساق في حالة إذا كانت حبات الخيار صغيرة من الممكن أن يتم تقطيعها بشكل طولي.

4. القيام بهرس الثوم ثم وضعه في البرطمان ثم إضافة الشبت والفلفل الأحمر.

5. إضافة الملح في كأس من المياه وتركه لحين أن يذوب جيداً.

6. القيام بإحضار إناء ووضعه على نار تكون متوسطة ثم يتم إضافة كوب من المياه مع كوب من خل التفاح الطبيعي وتحريك الخليط بصورة مستمرة لحين أن يبدأ في الغليان.

7. يتم وضع الخليط في البرطمان والاستمرار في التقليب لحين أن تختلط المكونات جيداً.

8. إضافة الخيار بصورة طولية ويتم غلق المرطبان وتركه في الثلاجة.