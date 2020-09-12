روسيا : 119 وفاة و5488 إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسى لمكافحة انتشار فيروس



أعلن المركز الروسى لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم السبت، عن تسجيل 119 وفاة 5488 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشار المركز فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إلى ارتفاع العدد الإجمالى إلى 18484وفاة و 1057000 إصابة والمتعافين إلى 873535 شخصا.

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