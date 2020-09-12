منذ عصر أمس| حريق ضخم في الكويت و7 فرق إطفاء تشارك .. والحكومة تتحرك

وصل منذ قليل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الصحة الدكتور باسل الصباح لتفقد موقع حريق مبنى مواقف السيارات الكائن في منطقة الصباح الصحية.

وعمد الوزيران الي الإستماع لشرح موجز عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها فرق الإطفاء من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.

في سياق متصل كشف مسؤول التواصل الاجتماعي في ادارة العلاقات العامة بـ الإطفاء النقيب رضا السلمان عن إستمرار إشتعال النيران الناتجة عن حريق مواقف السيارات في منطقة الصباح الصحية الذي اندلع منذ أمس الجمعة في حدود الثالثة عصر أمس.

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كما توقع الا يتم الإنتهاء من إطفاء الحريق إلا بحلول منتصف الليل نظرا لإتساع حجم الحريق نظرا لتخزين انواع مختلفة من مواد البناء والإصباغ في مساحة تصل الي 35 الف متر مربع .

وأفاد السلمان في تصريحات لــ صحيفة الراي الكويتية ان 54 من اعضاء فرق الإطفاء تعرضوا لإصابات حيث تم نقل بعضهم علي القور الي المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تلقي بعضهم الاسعافات اللازمة في موقع الحادث .

وأشار الي انه تم الدفع بــ 7 فرق اطفاء بقوة 220 ضابطاوضابط صف لمكافحة الحريق ومنع تمدده الي المباني الأخري ولاسيما ان منطقة الحريق بها مراكز صحية ومستشفيات علي حد قوله.