الجيش اللبناني يطلق الرصاص لتفريق محتجين في بيروت

شكل الجيش اللبناني حاجزا بشريا أمام مناصري "​التيار الوطني الحر​" في بيروت لمنع الاحتكاك مع بعض مجموعات ​الحراك المدني​ المتظاهرة للمطالبة برحيل الرئيس ميشال عون.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان مواجهة وقعت بين قوات مكافحة الشغب ومناصري "التيار الوطني الحر" الذين نجحوا بالوصول إلى أحد المداخل المؤدية إلى القصر الجمهوري.

كما افادت وسائل الإعلام ان عناصر الجيش اللبناني اضطرت الي إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين.

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جاء ذلك بعد أن تقدم مؤيدو "الوطني الحر" إلى أتوستراد القصر الجمهوري رفضا للتعرض لرئيس الجمهورية وموقع الرئاسة، وردا على دعوة "اتحاد ساحات الثورة" إلى اعتصام عند الساعة الرابعة عصر اليوم في منطقة الجمهور للمطالبة برحيل عون.

وكانت مجموعات من الحراك قد بدأت في وقت سابق بالتجمع أمام قصر العدل في بيروت، وانضم إليهم متظاهرون من طرابلس للانطلاق في مسيرة نحو قصر بعبدا.

‏واتخذ لواء الحرس الحمهوري وكافة الأجهزة الأمنية الموجودة عند مستديرة الصياد تدابير مشددة لمنع الوصول إلى مفرق القصر الجمهوري.