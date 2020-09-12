في الإمارات .. كورونا يغرم شابا 50 ألف درهم لهذا السبب

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من ضبط شاب خالف قرار الحجر المنزلي بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا المُستجد متعمدًا كسر اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.

ونشر الشاب علي التواصل الإجتماعي مقطع فيديو حيث يظهر من خلاله إصابته بالفيروس وتعمّده الخروج لشراء "القهوة"، مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر، وقد تم تحويله مرة أخرى للحجر الصحي، مع اتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة بحقه.

ومن جانبه ذكر العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه تم معاقبة هذا الشاب بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم إماراتي وذلك طبقا للقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ونوه الي أن إثارة المُخالف للرأي العام بتصرفه المستهتر، سيُعاقب عليها وفقًا للمادة رقم (٣١) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض، عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة".