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الجيش اللبناني يصدر بيانا هاما بشأن تظاهرات بيروت

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أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا عاجلا بشأن التظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت اليوم للمطالبة برحيل الرئيس ميشال عون إعتراضا على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اللبناني بعد تفجيرات مرفأ بيروت والحريق الضخم الذي نشب بالأمس في أحد عنابر المرفأ.

وأوضح الجيش اللبناني في بيانه الصادر منذ قليل قائلا: الجيش عمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري.

وافاد قيادة الجيش اللبناني في البيان ان عناصره إضطرت الي إطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشقهم بالحجارة  وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول الى القصر الجمهوري.

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يُشار الى أن مؤيدي "الوطني الحر" كانوا قد توجهوا إلى أتوستراد القصر الجمهوري رفضا للتعرض لرئيس الجمهورية وموقع الرئاسة، وردا على دعوة "اتحاد ساحات الثورة" إلى اعتصام عند الساعة الرابعة عصر اليوم في منطقة الجمهور للمطالبة برحيل عون.

وكانت مجموعات من الحراك قد بدأت في وقت سابق بالتجمع أمام قصر العدل في بيروت، وانضم إليهم متظاهرون من طرابلس للانطلاق في مسيرة نحو قصر بعبدا.

‏واتخذ لواء الحرس الجمهوري وكافة الأجهزة الأمنية الموجودة عند مستديرة الصياد تدابير مشددة لمنع الوصول إلى مفرق القصر الجمهوري.

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