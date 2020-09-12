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اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومحتجين على طريق القصر الجمهوري

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن عددا من المتظاهرين انطلقوا من أمام مبنى قصر العدل في بيروت في مسيرة سيرا على الأقدام إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا، احتجاجا على ما وصلت إليه الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، اضافة للتنديد بعدم وصول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لأي نتائج.

وأطلق الجيش اللبناني الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين على طريق القصر الجمهوري، وسط اشتباكات عنيفة بين المشاركين في المسيرة ووحدات الجيش.

ورفع المحتجون اللافتات التي تدعو الى إسقاط المنظومة السياسية برمتها ومحاسبة الفاسدين والسارقين ومحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، وسط انتشار لعناصر الجيش والقوى الأمنية. 

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وتلت إحدى الناشطات بيانا، اعتبرت فيه أن اختيارهم التجمع أمام قصر العدل هو "للتأكيد على أن لبنان وطن سيد حر مستقل وجمهورية برلمانية ديموقراطية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وأن مقدمة الدستور تضمن حقوق الشعب والمطالبة بها".

وسألت: "أين التحقيق وأين المتهمون ولماذا لم يدن أحد بتفجير المرفأ؟".

وأضافت متوجهة إلى القضاء: "لا تغمضوا أعينكم عن الفاسدين ولا تخافوا اذا كان الشعب كله يدعمكم ويقف خلفكم، نظفوا أنفسكم من الطفيليات ولا تحموا المجرمين والفاسدين".

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