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القضاء التركي يأمر بسجن برلمانية معارضة 10 سنوات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء التركي يأمر بسجن برلمانية معارضة 10 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة تركية بسجن البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رمزية توسون 10 سنوات، بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".

وكانت محكمة الجنايات في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، نظرت ملف توسون من دون حضورها، وأصدرت قراراً بفرض حظر على مغادرتها البلاد، على أن يتم إرسال القرار إلى الأمانة العامة للبرلمان والمدير العام لإدارة الشؤون العقابية في وزارة العدل عند صدور حكم نهائي، بحسب موقع صحيفة "زمان التركية" الإلكترونية.

وكانت النيابة العامة وجهت لتوسون تهمة "الدخول إلى الهيكل التنظيمي لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، والمشاركة في الأنشطة التنظيمية للتنظيم بإرادتها وبمعرفتها ورغبتها".

وكانت السلطات التركية أصدرت قراراً في يونيو الماضي برفع الحصانة عن برلمانيان ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي وقد تم حبسهما، هما ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري.

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