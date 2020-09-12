نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 6 مدنيين جراء انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف في مالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة في مالي اليوم السبت، إن ستة مدنيين، بينهم حامل، قُتلوا في جنوب البلاد إثر انفجار لغم أرضي في سيارة إسعاف كانوا على متنها.
وقال مسؤول كبير في الوزارة يُدعى ماما كوماري، إنه لم يتضح من المسؤول عن زرع اللغم لكن الواقعة هي الأولى في منطقة سيكاسو الجنوبية.
ويهاجم متطرفون من تنظيمي القاعدة وداعش جنوداً ومدنيين في شمال ووسط مالي، لكن جنوب البلاد ظل إلى حد كبير بعيداً عن العنف.
وقال كوماري لرويترز: "كانت سيارة الإسعاف قد غادرت يوروسو لنقل حامل إلى بورا"، وأضاف "كل الركاب قُتلوا، ستة قتلى معظمهم نساء".
وأطاح ضباط الجيش برئيس مالي أبو بكر كيتا في الشهر الماضي لأسباب من بينها فشله في معالجة انعدام الأمن المتزايد نتيجة أنشطة المتطرفين، والميليشيات العرقية.
وزعزع العنف استقرار دولتي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين رغم وجود آلاف الجنود الفرنسيين وعناصر حفظ السلام من الأمم المتحدة في منطقة الساحل.
وقال مسؤولون محليون، إن مسلحين يُشتبه في أنهم متطرفون، قتلوا 8 مدنيين من جماعة دوغون العرقية يوم الأربعاء في منطقة موبتي، وسط مالي.
وجاء الهجوم بعد توقف استمر أسابيع في عمليات قتل متبادل بين جماعات عرقية متنافسة في وسط مالي، تزامنت مع محادثات سلام بوساطة متطرفين من القاعدة.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم السبت مفاوضات على العودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب 18 أغسطس الماضي، في أعقاب بحث اقتراح يدعو المجلس العسكري الحاكم إلى تعيين رئيس مؤقت لإدارة شؤون البلاد في العامين المقبلين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل 6 مدنيين جراء انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف في مالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.