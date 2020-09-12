أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً لوقف النار بالحديدة

دوت الخليج -

قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً لوقف النار بالحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق، 185 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً لوقف النار بالحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق، 185 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات، ان من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية. وأشار المصدر إلى تحليق خمس طائرات حربية في أجواء التحيتا والفازة وحيس والجبلية والجاح، و١٣ طائرة تجسسية في اجواء حيس وكيلو١٦ والجاح ومدينة الحديدة والفازة والجبلية ، و٥٧ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٥٧٣ صاروخا وقذيفة و ٦٦ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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