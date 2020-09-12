مصر.. رحيل "أسطورة كرة اليد" عزمي مجاهد

توفي نجم نادي الزمالك المصري، مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، عزمي مجاهد، السبت، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنه نجله أمير.

وكان عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، قد دخل إلى أحد المستشفيات الخاصة في نهاية أغسطس الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية، قبل أن تتدهور حالته خلال الأيام الأخيرة.

ونعى اتحاد الكرة المصري واتحاد الكرة الطائرة، عزمي مجاهد، كما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا لنعي الفقيد، واصفا إياه بـ "أحد أبرز نجوم النادي في الكرة الطائرة".

وشغل مجاهد منصب عضو مجلس إدارة الزمالك لـ 8 أعوام في الفترة ما بين عامي 19997 و2005، وكانت لديه نية للترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، بحسب ما أكد في تصريحات تلفزيونية.

وعبر موقعه الرسمي، نعى نادي الأهلي المصري مجاهد، قائلا: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة، الذي وافته المنية اليوم".

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ويعد مجاهد أحد أمهر لاعبي الكرة الطائرة في إفريقيا خلال فترة السبعينيات، وحصل على لقب أفضل لاعب بالقارة السمراء عام 1974.

وحصد مع فريقه الزمالك نحو 20 بطولة خلال 16 عاما، من بينها 12 بطولة دوري وكأس. كما لعب دورا بارزا مع منتخب مصر في اقتناص 11 بطولة عربية وإفريقية.

ومثل مجاهد أيضا مصر في دورتين للألعاب الأولمبية، وشارك في كأس العالم للكرة الطائرة عام 1975.

وخلال السنوات الأخيرة، قدم مجاهد عددا من البرامج التلفزيونية، من بينها "مع عزمي مجاهد" و"الملف".