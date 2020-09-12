السيسي: مصر ستستضيف أضخم حدث رياضي على مستوى العالم

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر أوائل العام المقبل، ستمثل أضخم حدث رياضي على مستوى العالم، يتم تنظيمه بحضور جماهيري، منذ بدء جائحة كورونا .

ووجه السيسي، خلال استقباله وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بـ"توفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة"، التي تشارك فيها 32 دولة.

كما وجه الرئيس المصري بـ"حوكمة أداء صندوق الرياضة المصري، بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن وزير الشباب والرياضة في مصر، عرض الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقرر أن تستضيفها مصر في يناير 2021.

ونوه الوزير إلى أن اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، "تتابع وتراجع كافة الاستعدادات اللازمة لإقامة البطولة على الوجه الأكمل، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة".