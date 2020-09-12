ألمانيا تسجل 5 وفيات و1630 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل خمس وفيات و1630 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل خمس وفيات و1630 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أكد المعهد الحكومى المختص فى رصد حالات الوباء روبرت كوخ، أن العدد الإجمالى للوفيات ارتفع إلى9347، والإصابات إلى 258480.

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