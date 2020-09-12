ضبط 200 شخص فى باريس بعد مظاهرة للسترات الصفراء

أوقفت الشرطة الفرنسية 200 شخص فى باريس، اليوم السبت، أثناء مظاهرات نظمها نشطاء حركة "السترات الصفراء" فى المدينة، وفق ما أوردت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأشارت شرطة باريس والنيابة العامة للعاصمة، عبر "تويتر"، إلى أن 75 من الموقوفين تم اعتقالهم، وذلك فى أول يوم لاحتجاجات حركة "السترات الصفراء" بعد انقضاء فترة الإجازات الصيفية.

من جهتها، أفادت قناة CNews بأن ما بين 80 و100 شخص يشاركون فى أعمال شغب تتخلل الاحتجاجات المستمرة فى الدائرة السابعة عشرة للعاصمة، حيث يحاول المتظاهرون اختراق طوق الشرطة التى تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وفى مدينة ليون، التى شهدت هى الأخرى مظاهرات احتجاجية، تمكن عناصر الأمن من طرد المتظاهرين من وسط المدينة التى تستعد لاستقبال نهاية إحدى مراحل سباق "دورة فرنسا الدولية للدراجات"، واستطاعت الشرطة فى ليون إبعاد المتظاهرين عن الساحات والشوارع المركزية.

كما أفادت قناة BFM التلفزيونية بوقوع اشتباكات بين محتجين والشرطة فى مدينة مارسيليا، حيث تجمع المتظاهرون فى منطقة الميناء القديم وسط المدينة.