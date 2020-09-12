قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنه تم اعتقال شخص للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ تفجير بعد استلامه طردا يعتقد أنه يحوي مواد متفجرة.
وجاء في بيان الشرطة أن "المحققين من قسم مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة اعتقلوا اليوم السبت رجلا في العقد الثاني من عمره في كامبريدج للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير أو حيازة مواد متفجرة لتعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر".
وأوضحت، أن المحققين يقومون بتفتيش عنوانين آخرين في كامبريدج.
وكشفت أن التحقيق يتعلق بـ"طرد مشبوه جرى استلامه عبر البريد في عنوان سكني شمالي لندن في العاشر من الشهر بعد تلقي بلاغات حول طرد مشبوه"، وأضافت أن "المتخصصين قاموا بإبطال مفعول ما يعتقد أنه غرض متفجر".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية: اعتقال شخص للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم بالمتفجرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.