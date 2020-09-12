مقتل شخصين.. تحطم طائرة رياضية في ضواحي موسكو

أعلن مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية اليوم السبت مقتل شخصين كانا على متن طائرة رياضية خفيفة تحطمت بضواحي موسكو.
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "جثتي القتيلين تم العثور عليهما داخل الطائرة التي سقطت قرب مدينة "شولكوفو" على بعد 15 كيلومترا شمال شرقي موسكو".
وأكد المصدر أن القتيلين هما الطيار وراكب الطائرة التي وقعت في قلع رمال مغمور بالمياه.
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