رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية: يجب أن نستعد لحرب عالمية جديدة

قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية تشارلز براون، إن الحرب المستقبلية ستدخلها الولايات المتحدة ضد دولة تعادلها في القوة، وقد تؤدي إلى خسائر فادحة جدًا.

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وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أضاف براون في تقرير تحت عنوان "يجب تسريع التغيير أو تحمل الهزيمة": "يجب علينا أن نكون مستعدين لشن حرب، بها خسائر قتالية ومخاطر على الأمة تشبه تلك التي واجهناها في زمن الحرب العالمية الثانية".

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وأشار "براون" إلى أن قرارات القيادة السابقة لم تسمح بتحقيق النتائج اللازمة والضرورية، في ضوء السباق المتغير بسرعة فائقة مع الصين وروسيا.

وبحسب "براون"، قد تواجه بلاده دولة ذات إمكانات عسكرية مماثلة لتلك التي تملكها الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة ستكون هذه الأعمال القتالية، مختلفة بشكل كبير عن تلك التي خاضتها القوات الأمريكية خلال العقدين الماضيين.

وخلص رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجديد، إلى أن "الحرب المستقبلية لن تبقى بعيدة عن شواطئنا".