تحول النهار إلى ليل.. عاصفة رملية مرعبة تضرب العاصمة التركية أنقرة| شاهد

ضربت عاصفة رملية مرعبة العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، جيث اجتاحت سحابة غبار ضخمة أنحاء المدينة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر حجم العاصفة الضخم، حيث تحول النهار إلى ليل في بعض المناطق، بفعل الغبار.
فيما أفادت وسائل إعلامية بوقوع إصابات جراء العاصفة المروعة، بينما أصيب القطاع المروري بالشلل بسبب انعدام الرؤية في كثير من المناطق بسبب كثافة الغبار.
وتظهر المقاطع المتداولة مدى قوة العاصفة والدمار الذي سببته الرياح في أسطح بعض المنازل والشوارع.
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