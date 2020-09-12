تزامنا مع تدريبات تركية.. قبرص تبدأ مناورات عسكرية مع البحرية الأمريكية شرق المتوسط

أعلنت قبرص بدء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات البحرية الأمريكية في شرق البحر المتوسط ابتداء من اليوم السبت وحتى 20 سبتمبر. ويأتي إعلان قبرص عن المناورات العسكرية قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكية للبلاد في وقت لاحق مساء السبت، بحسب صحيفة "قبرص ميل". وأعلنت وزارة الدفاع أن التدريبات تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين قبرص والولايات المتحدة وتهتم بشكل خاص بالتعاون في المسائل اللوجستية والملاحة. تزامن ذلك، مع إعلان تركيا أنها ستجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص بين السبت والاثنين رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها.

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