الرئيس الكازخستاني يبحث مع وزير الخارجية الصيني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

أعلن الرئيس الكازاخستاني السابق ورئيس مجلس الأمن القومي بكازخستان نورسلطان نزارباييف اليوم السبت أنه اجتمع مع وزير الخارجية الصيني وانج اي وبحث معه العلاقات بين الدولتين، ضمن منظمة شانجهاي للتعاون.

وأفاد المكتب الإعلامي لنزارباييف بأنه جرى توقيع اتفاقية بشأن حسن الجوار والصداقة التعاون، وكما جرت تسوية جميع الشؤون التي تخص الحدود.

ونقلت وكالة أنباء (سوتنيك) الروسية عن نزارباييف القول "كازاخستان تدعم جميع مبادرات الصين، ومن بينها مبادرة (الحزام والطريق)، التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينج في كازاخستان".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الصيني بإنجازات كازاخستان وشكر نزارباييف على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية، ونقل لنزارباييف تحية الرئيس الصيني شي جين بينج.