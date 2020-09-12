وزير الخارجية البحريني: نثمن مواقف الدول المرحبة باتفاقنا مع إسرائيل

أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن تقدير بلاده لمواقف الدول التي رحبت بإعلان البحرين وإسرائيل الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية.

وأكد الزياني في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" أن "إقامة العلاقات مع إسرائيل هدفها جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وأمنة".

وأضلف الزياني أن "اتفاق السلام خطوة من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية".

وقال الزياني إن "خطوة دولة الإمارات بشأن تعزيز السلام لاقت ترحيبا واسعا يعكس مكانة الإمارات دوليا، ونثمن جهود الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع الزياني "سعيدون بأن نكون مع الإمارات في هذه اللحظة التاريخية المهمة لدعم جهود السلام في المنطقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

Advertisements

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".

وأضاف ترامب "توصلنا لاتفاقية سلام تاريخية أخرى اليوم، البحرين ثاني دولة عربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يومًا".

وتابع ترامب " نشكر البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة يوم 25 يونيو 2019 ونؤكد أنها كانت خطوة هامة لتحقيق السلام".

وأكد ترامب أن "فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "العاهل البحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن شكرهما للرئيس الأمريكي لجهوده في تحقيق السلام بالمنطقة".