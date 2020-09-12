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مصرع 50 شخصا جراء انهيار منجم ذهب في الكونغو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 50 شخصا جراء انهيار منجم ذهب في الكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي اليوم السبت، ما لا يقل عن 50 عاملا مصرعهم جراء انهيار منجم ذهب ببلدة كاميتوغا في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال نغاندو كاموندالا، نائب عمدة البلدة لوكالة الأنباء الألمانية: "انهار منجم الذهب في إقليم شمال كيفو انهار وجثث العمال مدفونة تحت الأنقاض".

وأوضح كاموندالا أنه إثر سقوط أمطار غزيرة أمس وأول من أمس، فاضت مياه نهر نجالي" مما أدى لتجمع الماء والطين في المنجم، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من الشباب.

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وأكد حاكم المنطقة في بيان أن "عمليات البحث تتواصل للتعرف على مواطنينا الذين ماتوا".

وأعلن رئيس البلدية توقف الحركة في المنطقة يومي السبت والأحد، قائلا: "جثامين مواطنينا يجب أن تدفن. أدعوا السكان للتوجه إلى موقع المنجم لانتشال الجثث".

ويقوم شباب يلقبون بـ"الحفارين" بالعمل بأيديهم في هذا النوع من المناجم التي لا تستثمرها أي جهة، محاولين بيع المعادن التي يتمكنون من استخراجها.

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