أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف صعدة ومأرب بـ26 غارة

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طيران العدوان يعاود قصف صعدة ومأرب بـ26 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته الإجرامية على صعدة ومأرب. طيران العدوان يعاود قصف صعدة ومأرب بـ26 غارةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته الإجرامية على صعدة ومأرب. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية باقم بصعدة، خلفت اضراراً في ممتلكات المواطنين. وذكر المصدر ان الطيران المعادي استهدف مديرية مجزر ب16 غارة و7 غارات على مديرية مدغل في مأرب. وأشار المصدر إلى أن غارات العدوان خلفت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.

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