كندا تتخطى حاجز 135 ألف إصابة بكورونا

وقال بيان بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن مقاطعة كيبيك تصدرت المقاطعات الكندية سواء في عدد الإصابات أو الوفيات المرتبطة، حيث سجلت 64463 إصابة، تعافى منها56843 شخصا، فيما بلغ اجمالي الوفيات5774 منذ بداية الجائحة.

وجاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية فى المرتبة الثانية حيث سجلت44068 إصابة، تعافى منها 39598 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2813 .