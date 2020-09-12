الصين تسجل 6 إصابات وافدة بكورونا

وأضافت اللجنة الصحية الوطنية فى تقريرها اليومى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم تسجيل ست إصابات بكورونا قادمة من خارج البر الرئيسى الصينى منها حالتان فى كل من شانغهاى وقوانغدونغ وحالة واحدة فى كل من وفوجيان وشنشى.
وأوضحت أنه تم تسجيل حالة واحدة جديدة يشتبه فى إصابتها، بينما لم يتم تسجيل أى حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، لافتة إلى أن تسع إصابات خرجت من المستشفيات بعد تعافيها الجمعة.
وسجل البر الرئيسى الصينى حتى يوم الجمعة 85174 إصابة بالفيروس، خرج 80386 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم وتوفى 4634 شخصا بسبب المرض، حسبما ذكرت اللجنة.
وأضافت أن هناك حالة واحدة مشتبه فى اصابتها فى البر الرئيسى الصيني، بينما لا يزال 6800 شخص كانوا مخالطين لمرضى، يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 351 شخصا منها يوم الجمعة.
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