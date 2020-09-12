بينها 18 مقاتلة رافال.. اليونان تعلن عن صفقة عسكرية ضخمة

ونقلت صحيفة "جريك ريبورتر" عن رئيس الحكومة اليونانية قوله إن القدرات العسكرية للبلاد سيتم تعزيزها أيضا بمروحيات من طراز Romeo SH-60 Seahawk، وعدد من الطوربيدات والصواريخ المضادة للدبابات وصواريخ موجهة.
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كما أعلن المسؤول اليوناني الاستعانة بـ15000 مجندا محترفا جديدا، مؤكدا العمل على تنشيط صناعة الدفاع اليونانية.
في وقت سابق، ذكرت مجلة "بوليتيكو" أن أسباب زيادة اليونان إنفاقها العسكري في الفترة المقبلة هو زيادة التوترات مع تركيا.
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