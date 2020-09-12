44 طنا من المساعدات.. وصول أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإنقاذ متضرري فيضانات السودان

وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم السبت، أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 44 طنا من المساعدات لمتضرري الامطار والفيضانات التي ضربت السودان.

ومن جانبه قال القائم بالاعمال الكويتي في الخرطوم عبد الكريم المجيم في تصريحات صحفية له لوكالة الأنباء الكويتية إن الطائرة الأولى من المساعدات الانسانية الكويتية للسودان التي تاتي بتوجيهات القيادة السياسية تأتي في إطار مد يد العون للاشقاء في السودان لمواجهة كارثة الفيضانات .

واضاف المجيم أن تلك طائرة المساعدات الكويتية وصلت اليوم لتتزامن مع الذكرى السادسة لمنح الامم المتحدة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لقب (قائد للعمل الانساني) وتسميه دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).

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وذكر المجيم أن الطائرة التي تتبع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بها مساعدات غذائية وادوية ومستلزمات طبية وايوائية ، مشددا علي استمرار الجسر الجوي حتى انجلاء الازمة في جميع انحاء السودان .

بدوره أكد المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي عبدالرحمن العون ان المساعدة تاتي استجابة لتوجيهات نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بارسال مساعدات عاجلة لمساعدة السودان.

وبيًن أن هذه الطائرة محملة بمساعدات ايوائية ومضخات مياه وادوية وتاتي كهدية من الشعب الكويتي لنظيره السوداني.