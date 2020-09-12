الشرطة البريطانية تعتقل رجلا اشتبهت محاولته في تنفيذ تفجير شمالي لندن

اعتقلت قوة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم السبت رجلا، وذلك للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير من خلال طرد أُرسل إلى عنوان في شمال لندن الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة البريطانية، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الرجل، وهو في العشرينيات من عمره، اعتقل في كامبريدج وسط إنجلترا، للاشتباه فيه بإرسال طرد مريب إلى عقار في منطقة كريكلوود شمالي لندن الخميس الماضي.

وأضافت الشرطة: " أن الضباط المتخصصين انتقلوا و أبطلوا ما اعتبروه عبوة ناسفة صغيرة بدائية الصنع".