اعتقلت قوة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم السبت رجلا، وذلك للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير من خلال طرد أُرسل إلى عنوان في شمال لندن الأسبوع الماضي.
وذكرت الشرطة البريطانية، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الرجل، وهو في العشرينيات من عمره، اعتقل في كامبريدج وسط إنجلترا، للاشتباه فيه بإرسال طرد مريب إلى عقار في منطقة كريكلوود شمالي لندن الخميس الماضي.
وأضافت الشرطة: " أن الضباط المتخصصين انتقلوا و أبطلوا ما اعتبروه عبوة ناسفة صغيرة بدائية الصنع".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية تعتقل رجلا اشتبهت محاولته في تنفيذ تفجير شمالي لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.