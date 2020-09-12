الارشيف / أخبار عالمية

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا اشتبهت محاولته في تنفيذ تفجير شمالي لندن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 اعتقلت قوة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم السبت رجلا، وذلك للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير من خلال طرد أُرسل إلى عنوان في شمال لندن الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة البريطانية، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الرجل، وهو في العشرينيات من عمره، اعتقل في كامبريدج وسط إنجلترا، للاشتباه فيه بإرسال طرد مريب إلى عقار في منطقة كريكلوود شمالي لندن الخميس الماضي.

وأضافت الشرطة: " أن الضباط المتخصصين انتقلوا و أبطلوا ما اعتبروه عبوة ناسفة صغيرة بدائية الصنع".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية تعتقل رجلا اشتبهت محاولته في تنفيذ تفجير شمالي لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا