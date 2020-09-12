جمعية فلكية: سماء مكة تشهد ظاهرة نادرة خلال أيام

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، أن سماء الوطن العربي ستشهد أكثر من ظاهرة فلكية مرتبطة بالقمر خلال أيام، الأولى لها علاقة بكوكب الزهرة، والثانية بمكة المكرمة.
وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية علي "فيسبوك"، أنه "سيتم بسماء الوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 14 من سبتمبر 2020 ببضع ساعات، رصد وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الشرقي، في ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة".
وقالت الجمعية السعودية أنه يمكن رصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران، إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي".
وأضافت: "يقع كل من القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل".
وأفادت أن مكة المكرمة ستشهد بعد ساعات من شروق الشمس التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة لعام 2020، حيث سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها (التعامد) عند الساعة التاسعة و 33 دقيقة صباحا، وسيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه سيضاء بنسبة 13.7 % بنور الشمس".
ويُشار الي ان هذه الظاهرة تستخدم في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة.
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