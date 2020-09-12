اسرائيل تعوض مزارعيها الذين اخرجوا من الباقورة

دوت الخليج - رصد - : أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مصادقتها على تحويل 14 مليون شيكل ( حوالي 8 مليون دولار ) للمزارعين الذين كانوا يعملون في منطقة الباقورة والتي أعيدت أراضيها للأردن، بعد وقف المملكة تأجيرها.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه سيتم تعويض المزارعين الإسرائيليين عن خسارة الموسم الزراعي بعد إعادة الأراضي للأردن، وسيتم تخصيص جزء من المبلغ لتجهيز أراضٍ بديلة.