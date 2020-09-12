الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب | رابط الاستعلام وخطوات التقديم

المساعدة المقطوعة برقم الطلب ، حيث بدأ الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية بالتقديم على المعاشات الشهرية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأراضي المملكة، وذلك في خدمة رؤية المملكة 2030 ، لذلك يُعد برنامج المساعدة المقطوعة أحد أهم تلك الدعائم في سبيل تحقيق تلك الرؤية، وتوفير قدر كافٍ من الرفاهية للمواطنين من خلال تقديم بعض المساعدات المقطوعة لهم شهرياً، وكذلك خدمة حساب المواطن من وزارة التضامن.

المساعدة المقطوعة

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم برنامج المساعدة المقطوعة لحل العديد من المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن السعودي محدود الدخل، مثل فواتير الكهرباء وفواتير المياه و غيرها، لذلك تُعد تلك المساعدات المقطوعة بمثابة الحل الأساسي لكثير من تلك المصروفات الشهرية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 46 ألف أسرة، ولذلك فهذا البرنامج يحظى باهتمام كبير من المواطنين.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

بعد تقديم الموطن على طلب منحة المساعدة المقطوعة، يتم إرسال رسالة نصية عبر الجوال لتتعرف على قبولك في المساعدة المقطوعة، ولكن في حين لم يتم استلام رسالة يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب الخاص بك كالتالي:

أولاً يتم الدخول على وزارة التضامن الاجتماعي.

قم بالضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

قم بكتابة رقم الطلب الخاص للشخص المراد الاستعلام عنه.

يجب كتابة رمز التحقق المكتوب في الصورة.

بعد ذلك قم بالضغط على “عرض” لتظهر أمامك معلومات الطلب من استحقاق الشخص للمساعدة أم لا، وكذلك موعد صرف المعونة في حالة قبوله.

شروط المساعدة المقطوعة

بعد التعرف على كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ، فيجب العلم بأنه وزارة التضامن قد قامت بتوفير برنامج المساعدة المقطوعة للمواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى مثل تلك المعونات، لذلك قامت الوزارة بتقديم بعض الشروط التي تُحدد من هو المستحق للتقديم والقبول في المساعدات المقطوعة، والشروط هي:

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يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يلزم إقامة المستفيد بالمملكة إقامة دائمة، ليحصل على طلب المساعدة المقطوعة.

يجب أن يكون المستفيد قد تجاوز سن 30 سنة، ويلزم أن يكون المتقدم متزوجاً.

يمكن للنساء الأجانب المقيمين على أرض المملكة والمتزوجات من سعوديين أن يتقدموا للحصول على المساعدة المقطوعة.

يُتاح للأرامل والمطلقات اللوائي يرعون طفلاً بالتقدم على تلك المنحة أيضاً، كما يكون لهم أولوية القبول فيها.

صرحت وزارة التضامن بقبول طلبات المساعدة المقطوعة للنساء اللواتي يقضي أزواجهن فترات عقوبة بالسجن، أو زوجات المتعافيين من إدمان المخدرات.

يُتاح للأفراد الذين قد تجاوز عمرهم الستين عاماً بالتقديم على منحة المساعدات المقطوعة.

في حالة موت الأم السعودية والمتزوجة من رجل أجنبي، فلا يجز لأبناءها بالحصول على مساهمات وزارة التضامن.

فكلُ تلك الشروط يجب النظر إليها قبل التقديم في المساعدة المقطوعة، حتى لا يتم رفض الطلب، ولكن في حين توافق تلك الشروط بك فيجب معرفة كيفية التقديم في تلك المساهمة.

التقديم على المساعدة المقطوعة

في حين رغبتك بالتقديم في المساعدة المقطوعة، فيجب عليك أن تعرف أنه لا يوجد تسجيل إلكتروني لهذه الخدمة، ولكن التسجيل يكون في مكاتب التضامن الاجتماعي للمنطقة التي تسكن بها، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب.

يلزم وجود صورة للهوية الوطنية للمستفيد.

صورة فاتورة كهرباء.

صورة من التأمينات إذا كنت عاطلاً عن العمل.

تعريف بالراتب في حين كان أقل من 3,000 ريال.

صورة لعقد إيجار في حين عدم تملكك لمسكن.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المساعدة المقطوعة:الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

بعد التعرف على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ، يمكننا الآن ذكر طريقة الاستعلام عن المقطوعة من خلال رقم السجل، والخطوات هي:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية.

يتم كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد.

قم بكتابة رمز التحقق الموجود بالصورة التي أمامك.

اضغط على عرض، ليتم إظهار جميع البيانات الخاصة بالمقطوعة.

وبذلك يكون قد ذكرنا طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ، وكذلك طريقة الاستعلام برقم السجل، وقمنا بتوضيح الشروط اللازم توافرها في المستفيد ليتم قبوله في منحة المساعدات المالية المقطوعة، ثم تطرقنا إلى ذكر كيفية التقديم، مع التنويه بأنه لا توجد خدمة التسجيل الإلكتروني لبرنامج المساعدة المقطوعة.