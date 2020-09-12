الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وحقيقة زيادة قيمة الفواتير في الفترة القادمة

تجهز شركة الكهرباء السعودية استعدادها لإطلاق خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو، علماً بأنه من المقرر لها أن يتم الاستعلام عنها خلال أيام قليلة، حيث يتم الاستعلام من خلال رقم العداد الخاص بالمشترك سواء العداد تجاري أو منزلي، وبعد استعراض فاتورة الكهرباء يتم طباعتها بعد سداد قيمة الفاتورة، ويمكن للمواطن تأجيل سداد الفاتورة لمدة 6 شهور، وقد أشارت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة أنه يمكن تقسيط دفع مبالغ الفواتير في فترات نظراً للوضع الحالي الذي تمر به المملكة، ومن خلال هذا المقال نوضح خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وحقيقة زيادة أسعار قيمة الفواتير.

فاتورة الكهرباء السعودية برقم المشترك

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء نظام جديد لسداد قيمة فاتورة الكهرباء، حيث يتم إمكانية سداد نصف إجمالي المبلغ من خلال تطبيق البنك، بالإضافة إلى تطبيق الكهرباء المخصص على الهواتف الذكية لتتمكن من سداد قيمة فواتير الكهرباء تحت أي ظروف، بالإضافة إلى إلغاء إمكانية الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة التي يتم سدادها 12 شهر مقدماً، ويتم الخصم من المبلغ المدفوع سابقاً، كما يمكن أيضاً إلغاء تلك الفاتورة في أي وقت عبر موقع الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

لكي يتمكن المواطن المستفيد من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يرجى اتباع خطوات الاستعلام التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال:

الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء.

الاستعلام عن قيمة الفاتورة

تسجيل رقم المشترك أو العداد

تسجيل كلمة السر والضغط على عرض الفاتورة.

الحصول على الفاتورة وطباعتها إلكترونياً

سداد قيمة الفاتورة وتقديم طلبات الاعتراض

يمكن للمشترك سداد قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال الشركة السعودية للكهرباء، حيث يتم اختيار السداد والنقر عليها مرتين وتسجيل المبلغ المطلوب، علماً بأنه يتم الخصم من الحساب في البنك أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، كما يمكن للمستفيد تقديم طلب الاعتراض على قيمة الفاتورة وتقديم شكوته أو رفع تظلم، وأتاحت الشركة خدمة التواصل عبر الهاتف المحمول من خلال أرقام التواصل أو عبر أرقام الطوارئ، وضرورة مطابقة قراءة العدادات الكهربائية وضرورة تسجيلها.

حقيقة زيادة قيمة الفواتير خلال الفترة المقبلة

تراودت العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة قيمة فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة، ولكنها نفت الشركة السعودية للكهرباء هذه الأخبار وأكدت على أنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، مؤكدة على المواطنين بأنه لا يتم دفع الفاتورة إلا بعد التأكد أنها من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وأشارت أنها مفعلة كافة وسائل التواصل عن بُعد وهي متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم.

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تحديث: إعاقة المديونيات المتراكمة للتسجيل في الفاتورة الثابتة:

أعلنت الشركة أن الفاتورة الثابتة لا تعيق تسجيل المستفيد فيها نتيجة تراكم الديون على الشخص المستفيد، فهي تساعد في تنظيم المصروفات وتسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الثابتة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الفاتورة يتم الاشتراك بها مجاناً بدون أي رسوم وفي حالة إلغاء الاشتراك يمكن الإلغاء في أي وقت، ونذكر أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية ولا تشترط ملكية المبنى من قبل المشترك، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام وفي المواعيد المحددة من قبل الشركة، وإذا تأخر السداد لشهرين متتاليين يتم إخراجه من خدمة الفاتورة الثابتة، ويتم تحويله إلى طريقة الدفع العادية، ويطبق عليه نظام الفصل وفقاً لشروط الشركة.

السعودية للكهرباء توضح مراحل واشتراك العداد الذكي:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء عن مشروع العداد الذكي الذي تم الإعلان عنه، فمن المقرر أنه يتم تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد زكي علماً بأن الشركة تتحمل مسئولية العداد بالتكلفة الخاصة به، ويتم تركيب العداد الذكي على ثلاث مراحل وهي:

استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي. ربط أنظمة الاتصالات ربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء بعض الحالات التي يمنع فيها فصل الكهرباء، وهذه الحالات هي:

عند وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.

بعد الساعة 12 ظهراً

في حال وجود مريض لدى المستهلك بحاجة ماسة إلى أجهزة موصلة بالكهرباء.

خلال فترة الاختبارات الفصلية لمراحل التعليم العام للاستهلاك السكني.

خلال شهر رمضان المبارك للاستهلاك السكني

خارج أوقات العمل الرسمية لمقدم الخدمة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشكل مستمر من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم الاستعلام من خلال رقم الحساب ورقم العداد، ونعرض من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن الفاتورة عبر الدخول على الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، ويقوم المواطن بإدخال رقم الهوية أو رقم الحساب وإدخال كلمة السر ثم اختيار أيقونة عرض الفاتورة، ومن الجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى أن حقيقة زيادة الفواتير ما هي إلى شائعات وضرورة التأكد من الخبر وصحته.