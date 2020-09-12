وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "جثتى القتيلين تم العثور عليهما داخل الطائرة التى سقطت قرب مدينة "شولكوفو" على بعد 15 كيلومترا شمال شرقى موسكو". وأكد المصدر أن القتيلين هما الطيار وراكب الطائرة التى وقعت فى قلع رمال مغمور بالمياه.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الطوارئ الروسية : مقتل شخصين جراء تحطم طائرة رياضية فى ضواحى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.