الولايات المتحدة تسجل 46045 إصابة مؤكدة و 1035 حالة وفاة بفيروس كورونا

ووفقاً للإحصائيات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6427058 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 192388 حالة وفاة.

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